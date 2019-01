«Σβήστηκαν» από τον χάρτη χωριά στην Ιταλία - Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον εγκέλαδο (Βίντεο)

Τις μεγάλες της πληγές από τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη νύχτα την περιοχή ανάμεσα στο Λάτσιο, το Μάρκε και την Ούμπρια, μετράει πλέον η Ιταλία, καθώς ο εγκέλαδος μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ άφησε πίσω του τουλάχιστον 120 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. Μεταξύ των νεκρών δεκάδες παιδιά ενώ τουλάχιστον 368 είναι οι τραυματίες και δεκάδες άλλοι άνθρωποι εξακολοθούν να αγνοούνται στα ισοπεδωμένα από τον εγκέλαδο χωριά.

Οι εικόνες που φτάνουν από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν βιβλική καταστροφή με το φημισμένο Αματρίτσε να μην υπάρχει πια όπως σοκαρισμένος δήλωσε ο δήμαρχος του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας η σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε στις 3:36 π.μ. (4:36 ώρα Ελλάδας) είχε μέγεθος 6 R, εστιακό βάθος 4 χλμ και επίκεντρο την περιοχή Ακουμόλι, κοντά στο Ριέτι. Η γη σειόταν για πάνω από 2 λεπτά και συγκεκριμένα επί 142 δευτερόλεπτα. Ακολούθησε μια άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 R δέκα λεπτά αργότερα με επίκεντρο το Αματρίτσε και διάρκεια 1 λεπτό. Η μετασεισμική δραστηριότητα πάντως, αν θεωρηθεί ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, συνεχίζεται μέχρι και τώρα καθώς στις 2 το μεσημέρι έγινε άλλος ένας μεγέθους 4,9 R.

Ο σεισμός εκτός από την κεντρική Ιταλία έγινε επίσης αισθητός στη Μπολόνια, στη Ρώμη και στη Νάπολη, όπου πάντως δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέρευση επιζώντων καθώς είναι εκατοντάδες αυτοί που αγνοούνται.

Στο Αματρίτσε η καταστροφή είναι βιβλική. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου με το πριν και το μετά είναι ενδεικτικές του πόσο μεγάλη ζημιά υπέστη το φημισμένο για τα ζυμαρικά του χωριό.

Pics are from @AP it gives some perspective on damage in Anatrice earthquake. #ItalyEarthquake pic.twitter.com/UBbF849Amu