Συγκινητική προσπάθεια απεγκλωβισμού σκυλιού που προσπαθούσε να βρει τροφή (Βίντεο)

Συγκλονίζει η εικόνα ενός πεινασμένου σκυλιού το οποίο στη προσπάθεια του να βρει τροφή ανάμεσα στα λήμματα, παγιδεύτηκε με αποτέλεσμα να χρειαστεί την άμεση βοήθεια του κόσμου.

Το άτυχο τετράποδο μπήκε μέσα σε ένα κανάλι με την ελπίδα ότι θα βρει κάτι να φάει, ωστόσο σφήνωσε το κεφάλι του και ήταν αδύνατο να το βγάλει από την τρύπα.

Μετά από επίμονη προσπάθεια περαστικών, το τετράποδο κατάφερε να απεγκλωβιστεί, με την ανακούφιση να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του.

This adorable dog ???? got trapped in a hole while searching for food in a canal. pic.twitter.com/rNOHWe49zc