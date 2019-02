«Αστακός» η κινεζική πόλη Χανγκτζού για τη Σύνοδο των G20 – Τι θα συζητηθεί

Στην πόλη Χανγκζού στην Κίνα είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη καθώς ξεκίνησε σήμερα η ετήσια σύνοδος των G​20, των 20 δηλαδή ισχυρότερων οικονομικών του πλανήτη, η οποία διεξάγεται στον απόηχο των εξελίξεων του Brexit, ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να διαφυλάξει την ομαλή διεξαγωγή της.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα επικεντρωθούν σε ένα φάσμα θεμάτων ουσιαστικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, στα οποία περιλαμβάνονται ο συντονισμός της μακροοικονομικής πολιτικής, η βασισμένη στην καινοτομία ανάπτυξη, η αποτελεσματικότερη παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, το εμπόριο και οι επενδύσεις, καθώς και η ανάπτυξη για όλους χωρίς αποκλεισμούς, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

