Είναι γεγονός: Βγήκαν στους δρόμους τα πρώτα ταξί της Uber χωρίς οδηγό (Βίντεο)

Ταξί με οδηγό; Κι όμως γίνεται.. Ξεχάστε αυτά που γνωρίζατε μέχρι τώρα, καθώς η Uber εγκαινίασε μία νέα εποχή στην ιστορία της αυτοκίνησης και των μεταφορών, δίνοντας στην κυκλοφορία τέσσερα αυτόνομα ταξί στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ.

Η αμερικανική εταιρεία ταξί, Uber, έγινε με αυτόν τον τρόπο η πρώτη που τόλμησε να κάνει αυτό το βήμα και να θέσει σε κυκλοφορία σε αστικό περιβάλλον πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα, δηλαδή αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, που ελέγχονται από λογισμικό με τη βοήθεια πληθώρας τρισδιάστατων καμερών, αισθητήρων λέιζερ και φυσικά GPS.

Δείτε την πρώτη διαδρομή αυτόνομου ταξί στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ:

