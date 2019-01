Αστυνομικοί πυροβόλησαν 18 φορές άστεγο στο κέντρο του Μανχάταν! (Βίντεο)

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο θέαμα ήρθαν οι πολίτες του Μανχάταν όταν αστυνομικοί σε ώρα αιχμής άρχισαν να πυροβολούν έναν άστεγο που τους επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ο άνδρας, ο Ακραμ Τζούντεχ, άρχισε να κραδαίνει απειλητικά ένα μαχαίρι κοντά στον μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό του Penn Station γύρω στις 17.00 τοπική ώρα (24.00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία της αστυνομίας Τζέιμς Ο' Νιλ.

Ο άνδρας με το μαχαίρι ήταν, όπως είπαν οι αστυνομικοί, οργισμένος καθώς ένα... τσόκαρο είχε πέσει πάνω στο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ζούσε.

Όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αυτός προέβαλε αντίσταση και τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο έναν από τους αστυνομικούς. Στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις που προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν πριν τον πυροβολήσουν --18 φορές συνολικά σύμφωνα με την αστυνομία-- και τον συλλάβουν.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Penn Station and West 32nd is on lock down after police shoots attacker... Crazy!! Stay safe pic.twitter.com/P7J6BwzHRs