Όταν ο Τραμπ περιφρόνησε τον συντονιστή του ντιμπέιτ (Βίντεο)

Δεν έμεινε ευχαριστημένος από τον συντονιστή του πρώτου ντιμπέιτ με τη Χίλαρι Κλίντον ο Ντόναλτ Τραμπ, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του.

Αρχικά, η άρνηση του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ να δώσει το χέρι του στον Λέστερ Χολτ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, την ώρα που η αντίπαλός του έδωσε το χέρι της.

Missed this: Trump snubbed moderator Holt after the debate.



A poor loser move. https://t.co/xXRgFrMJzw

