Έσβησε το «αστέρι» της Ροζέτας - Το χρονικό της ιστορικής διαστημικής αποστολής (Βίντεο και φωτό)

Έλαβε τέλος η ιστορική ευρωπαϊκή αποστολή Rosetta, ύστερα από 12 χρόνια περιπλάνησης στο Διάστημα και δυο χρόνια παρατήρησης, πέφτοντας στο κατάμαυρο αντικείμενο του πόθου της.

Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος προσέκρουσε όπως ήταν προγραμματισμένο στην επιφάνεια του κομήτη Τσούρι, βάζοντας τέλος στην ιστορική διαστημική οδύσσεια που διήρκεσε πάνω από δώδεκα χρόνια και είχε ως στόχο να ρίξει φως στο μυστήριο του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος.

From #67P with love: a last image, taken 51 metres before #CometLanding #MissionComplete https://t.co/yiSnxDrnba pic.twitter.com/MNuz622tNJ