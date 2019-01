Επεισοδιακή διάσωση γάτας από τον 12ο όροφο κτιρίου (Βίντεο και φωτό)

Εφτάψυχη αποδείχθηκε μια γάτα στη Σιγκαπούρη η οποία παγιδεύτηκε σε μια προεξοχή και δεν είχε τρόπο διαφυγής.

Για καλή της τύχη η τεσσάρων μηνών γατούλα Περσίας έγινε αντιληπτή και αμέσως κλήθηκε βοήθεια για την διάσωση της από τον 12ο όροφο του κτιρίου.

Εν τέλει η ψιψίνα σώθηκε έπειτα από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της αστυνομίας ενώ προέτρεψαν τον ιδιοκτήτη της να μην αφήνει τα παράθυρα ανοιχτά για να αποτραπεί μια παρόμοια ενέργεια της μελλοντικα.

She was rescued from a 12th-storey window ledge! https://t.co/cc6Lbkghqc pic.twitter.com/vXW5Vknw7M