Δημοσκόπηση CNN: Ξεκάθαρη νίκη Χίλαρι έναντι του Τραμπ στο δεύτερο debate

Η Χίλαρι Κλίντον ανεδείχθη νικήτρια του δεύτερου debate για την προεδρική εκλογή, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. Συγκεκριμένα, η Χίλαρι Κλίντον κέρδισε τις εντυπώσεις και στη δεύτερη τηλεμαχία με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ, με ποσοστό 57%, έναντι 34% του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών.

Το 63% που υποστήριξε τον Ντόναλτ Τραμπ, τόνισε ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Ενώ 20%, πως αναμενόταν να τα κάνει χειρότερα, σύμφωνα με το δίκτυο.

Προερχόμενος από το χειρότερο δεκαήμερο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ ήθελε απεγνωσμένα μία νίκη προκειμένου να αντιστρέψει την αρνητική δυναμική των δημοσκοπήσεων για την υποψηφιότητά του.

Η τηλεοπτική παρουσία του ήταν καλύτερη από την πρώτη φορά, ενώ από την άλλη μεριά, η Κλίντον δεν κατάφερε να επιβάλει τη δική της παρουσία, στο βαθμό που το είχε καταφέρει κατά την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση.

Οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ κατέστρεψε κάθε πιθανότητα επικράτησης του μέσα στο πρώτο 20λεπτό και δεν κατόρθωσε να ανακάμψει.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ των Ρεπουμπλικάνων και Χίλαρι Κλίντον των Δημοκρατικών ανέβασαν τους τόνους των απαντήσεών των σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων και του κοινού ασκώντας κριτική ο ένας στον άλλο ενώ απαντούσαν, μερικές φορές ξεφεύγοντας από το θέμα, και αρνούμενοι τις κατηγορίες ο ένας του άλλου ως ψέμματα.

Τα θέματα των ερωτήσεων αφορούσαν τις προτάσεις αλλαγής φορολογίας των δύο υποψηφίων, τη θέση τους όσον αφορά τους μουσουλμάνους, τα σχέδια τους για τη Συρία και συγκεκριμένα το Χαλέπι, το θέμα κόστους ιατρικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων.

Η αναμέτρηση ήταν επιθετική αλλά χωρίς ιδιαίτερες αποκαλύψεις και χωρίς εμφανή «νικητή», ενώ έκλεισε με μια ερώτηση από ακροατή που ζήτησε από κάθε υποψήφιο να αναφέρει κάτι θετικό για τον αντίπαλό του. Η Κλίντον ανέφερε τα παιδιά του Τραμπ και τον τρόπο που τον υποστήριξαν, ως επιτυχία του, και ο Τραμπ ανέφερε την επιμονή της, γιατί εργάζεται για κάποιο σκοπό χωρίς να παραιτείται.

