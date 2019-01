Συντριβή αεροσκάφους στη Μάλτα με πέντε νεκρούς - Διαψεύδει η Frontex ότι μετέφερε μέλη της (Βίντεο)

Πέντε νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους στρατιωτικού τύπου από το χωριό Σάφι, στα νότια της Μάλτας. Σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου πρόκειται για πέντε Γάλλους.

Το αεροσκάφος που ανήκει στο Λουξεμβούργο, αρχικά φερόταν να μετέφερε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα μέλη της υπηρεσίας φύλαξης των εξωτερικών συνόρων (Frontex). Ωστόσο η ευρωπαίκή υπηρεσία διέψευσε την πληροφορία αυτή, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι σε σχόλιό της στο Twitter τόνισε ότι δεν υπάρχουν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης μεταξύ των θυμάτων της συντριβής του μικρού αεροσκάφους στη Μάλτα. Η πτήση δεν είχε σχέση με δραστηριότητες της ΕΕ.

A light aircraft believed to be carrying EU border officials has crashed at #Malta airport killing five people https://t.co/wvlRALhAKF

Η συντριβή του αεροσκάφους, το οποίο κατευθυνόταν στη Μιζουράτα της Λιβύης, έγινε περίπου στις 8:30 ώρα Ελλάδας, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

"Massive explosion" and second explosion: A witness to a plane crash which has killed five people at #Malta airport https://t.co/XrpuuFVzpY