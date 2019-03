Τραγωδία στην Αυστραλία: Δυστύχημα με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς σε θεματικό πάρκο (Βίντεο - φωτό)

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο πάρκο αναψυχής Dreamworld στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, στην τουριστική περιοχή του βορειοανατολικού κρατιδίου Κουίνσλαντ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, σε τοπικά ΜΜΕ πως οι νεκροί είναι τρεις, αλλά ο αριθμός των σοβαρά τραυματιών και ενδεχομένως των εγκλωβισμένων είναι μεγάλος, οπότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των θυμάτων.

Η τραγωδία στο μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της χώρας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού που ονομάζεται Thunder River Rapids, όταν μια σχεδία κατά τα φαινόμενα ανατράπηκε μέσα σε ποτάμι. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί συρόμενες κυκλικές σχεδίες έξι θέσεων. Οι τέσσερις νεκροί είναι ενήλικες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα σύστημα μεταφοράς κίνησης με ιμάντα έπαιξε ρόλο στο δυστύχημα.

Οι πρώτες εικόνες που αναρτήθηκαν στο twitter:

Police escort two men from Dreamworld where three people died this afternoon. @abcgoldcoast pic.twitter.com/8nppo4EiYk — Tom Forbes (@tomforbesGC) 25 Οκτωβρίου 2016

Shocked Dreamworld visitors are streaming out of the theme park after ride incident. @abcgoldcoast pic.twitter.com/jAg87oPqxy — Tom Forbes (@tomforbesGC) 25 Οκτωβρίου 2016

Work place health and safety have arrived at Dreamworld. @abcgoldcoast pic.twitter.com/6Qmp5uiAY0 — Tom Forbes (@tomforbesGC) 25 Οκτωβρίου 2016