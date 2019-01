Οι ρεπόρτερ της Μοσούλης: Στη «μάχη» της ενημέρωσης με κίνδυνο τη ζωή τους (φωτό)

Μπορεί να γνωρίζουν ότι πολλές φορές τα πρώτα θύματα στον πόλεμο είναι οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι των ΜΜΕ, ωστόσο με αυταπάρνηση και διακινδυνεύοντας τη ζωή τους ρίχνονται στη «μάχη» του ρεπορτάζ από την... πρώτη γραμμή.

Έτσι, και τώρα, στη Μοσούλη του Ιράκ, την οποία ο ιρακινός στρατός προσπαθεί να ανακαταλάβει από τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, οι πολεμικοί ανταποκριτές των διεθνών ΜΜΕ βρίσκονται στην «καρδιά» των γεγονότων και μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Σημαντικό «όπλο» τους είναι και τα social media, όπου «ανεβάζουν» φωτογραφίες και βίντεο.

Μερικοί από τους πολεμικούς ανταποκριτές που βρίσκονται αυτή την περίοδο στη Μοσούλη και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης είναι ο ανταποκριτής του BBC, Ian Pannell, η δημοσιογράφος Pilar Cebrian, καθώς και ο ανταποκριτής του Al-Iraqiya, που φωτογραφήθηκε μπροστά από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Μοσούλης.

Un equipo de @A3Noticias vive desde el terreno los ataques en Mosul https://t.co/ZcfDOAvCwB pic.twitter.com/elKLECWYJw — Antena3Noticias (@A3Noticias) November 2, 2016

???? @PilarCebrian: "Hay túneles por los alrededores de Mosul por los que se organizan ataques sorpresa" https://t.co/fiMYeEE4AR @MasDeUno — Onda Cero (@OndaCero_es) November 2, 2016

Las fuerzas iraquíes entran en Mosul por el frente oriental https://t.co/5NvkbyuuHQ vía @A3Noticias — Pilar Cebrián (@PilarCebrian) November 1, 2016

Iraqi special forces enter Bazwaia in a blaze of force. Some #IS resistance. #Mosul now less than 3km away pic.twitter.com/LjvA8zw9u9 — Ian Pannell (@BBCiPannell) October 31, 2016

Iraqi forces now just a few hundred metres from edge of #Mosul. Meeting stronger resistance from #IS fighters pic.twitter.com/I30g1L0YdP — Ian Pannell (@BBCiPannell) November 1, 2016