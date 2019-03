Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη χτες σε χώρο πάρκινγκ στο Έλκο της Νεβάδα στις ΗΠΑ​.

Το αεροσκάφος συνετρίβη προκαλώντας πολλές εκρήξεις, όπως δείχνουν και τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

