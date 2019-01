Τραμπ: O Φάρατζ θα ήταν καλός πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σε tweet του ότι ο επικεφαλής του βρετανικού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος UKIP Νάιτζελ Φάρατζ θα «έκανε εξαιρετική δουλειά», αν διοριζόταν πρεσβευτής της χώρας του στις ΗΠΑ.

«Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να δουν τον @Νάιτζελ_Φάρατζ να εκπροσωπεί τη Μεγάλη Βρετανία ως πρεσβευτής στις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Θα έκανε εξαιρετική δουλειά».

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job!