Απίστευτη καραμπόλα 55 οχημάτων σε παγωμένο δρόμο στη Βαλτιμόρη (Βίντεο)

Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ΗΠΑ σε τροχαία δυστυχήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, σε δρόμους που έχουν μετατραπεί σε «παγοδρόμια» εξαιτίας του χιονιού και του παγωμένου αέρα.

Στη Βαλτιμόρη, σημειώθηκε καραμπόλα 55 οχημάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν 15. Οι οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται ένα φορτηγό που μεταφέρει καύσιμα να γλιστράει, να ανατρέπεται και να τυλίγεται στις φλόγες.

[GRAPHIC] This is video of a fuel tanker sliding over the rail on I-95 this AM and EXPLODING shortly after. (via Marvellous Amasiacu) #WBAL pic.twitter.com/A49YrqNn89