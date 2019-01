Συγκλονιστική μαρτυρία: Έτσι γλίτωσα από την φονική πορεία του φορτηγού (Βίντεο)

Σοκάρει η μαρτυρία μιας γυναίκας που έζησε από την φονική πορεία του φορτηγού σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο δυτικό Βερολίνο.​

Η Εμα Ράστον περιγράφει στο Sky News τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το βράδυ της Δευτέρας και πως σώθηκε την τελευταία στιγμή από την επίθεση που στοίχησε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

Ευτυχώς, πριν από μερικά χρόνια έσπασα το πόδι μου και πρέπει να μένω καθιστή για περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως. Όταν μου είπαν να φύγουμε, τους είπα ''δώστε μου δύο λεπτά ακόμη''. Και μετά ακούσαμε έναν πολύ δυνατό κρότο, είδαμε κάποια από τα χριστουγεννιάτικα φώτα να πέφτουν και μετά είδαμε το φορτηγό να πέφτει σε ανθρώπους και σε μαγαζιά, να τα ρίχνει τα πάντα και όλα σκοτείνιασαν» δήλωσε η Ράστον.

«Ήταν πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, ήμασταν πολύ, πολύ τυχεροί. Αν είχαμε καθίσει αλλού ίσως να είχαμε εμπλακεί σε αυτό», είπε ακόμη, συνειδητοποιώντας πώς γλίτωσε. «Υπήρχαν πολλές κραυγές, άνθρωποι φώναζαν, απεγκλώβιζαν άλλους απομακρύνοντας τα ξύλινα πάνελ», πρόσθεσε.

«Θέλαμε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο το ταχύτερο γιατί δεν ξέραμε αν συμβεί κάτι άλλο. Ήθελα να σταματήσω να βοηθήσω, αλλά θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι είμαστε ασφαλείς», πρόσθεσε η γυναίκα.

Η Ράστον κατέληξε ότι το περιστατικό δεν ήταν ατύχημα, τονίζοντας ότι: Το φορτηγό πήγαινε με 40 μίλια την ώρα. Ήταν στη μέση της αγοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είχε βγει από τον δρόμο και δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι μείωνε ταχύτητα».

