Βίντεο από την Τουρκία που σοκάρουν: Το γλέντι της Πρωτοχρονιάς πριν το μακελειό και η στιγμή της επίθεσης

Στο πένθος έχει βυθιστεί για ακόμα μια φορά η Τουρκία, μετά και την επίθεση σε κλαμπ της Κωνσταντινούπολης ανήμερα τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς που άφησε πίσω της 39 νεκρούς και τουλάχιστον 69 τραυματίες. Συγκλονιστικά βίντεο από την επίθεση στο νυχτερινό κλαμπ της Τουρκίας, έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου αλλά και των διεθνών ΜΜΕ.

Ένα βίντεο που έχει διαρρεύσει δείχνει την στιγμή που ξεκινά το μακελειό στο club Reina της Κωνσταντινούπολης. Στις εικόνες φαίνεται η είσοδος του νυχτερινού κέντρου, όπου βρίσκονται τόσο εργαζόμενοι, όσο και άνθρωποι που περιμένουν να μπουν.

Το βίντεο δείχνει έναν άντρα να πυροβολεί έξω από το κλαμπ. Κάποιος πέφτει στο έδαφος και ο δράστης απομακρύνεται.

Ένα άλλο σοκαριστικό βίντεο έχει τραβηχτεί μέσα από ένα αυτοκίνητο που την ώρα του μακελειού ήταν ακριβώς έξω από το κλαμπ. Εκεί που όλα είναι ήρεμα ακούγονται οι ήχοι από τα Καλάσνικοφ που γαζώνουν τους θαμώνες του κέντρου:

Συγκλονίζουν οι εικόνες λίγα λεπτά μετά το μακελειό, όπου έχει καταγράψει η κάμερα πλάνα λίγα λεπτά μετά το μακελειό στην Τουρκία. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν το σώμα που φαίνεται στα πλάνα είναι νεκρό, πάντως σίγουρα οι εικόνες σοκάρουν.

Ενώ έχει καταγραφεί σε βίντεο και το πως διασκέδαζαν μέσα στο γνωστό κλαμπ, για την έλευση της νέας χρονιάς.