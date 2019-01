Ο Αντόνιο Ταγιάνι νέος πρόεδρος της Ευρωβουλής

Ο κεντροδεξιός, πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού της Ιταλίας Σίβλιο Μπερλουσκόνι, Αντόνιο Ταγιάνι εξελέγη νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον τέταρτο γύρο των ψηφοφοριών.

Σύμφωνα με ευρωβουλευτές τους οποίους επικαλείται το Reuters, ο κ. Ταγιάνι έλαβε 351 ψήφους στον τέταρτο γύρο, έναντι 282 του κ. Πιτέλα.

Προηγήθηκε απόσυρση της υποψηφιότητας του Γκι Φερχόφσταντ και συμμαχία των Φιλελευθέρων με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με στόχο την εκλογή Ταγιάνι.

Τον Νοέμβριο του 2016, ο κεντροαριστερός Γερμανός Μάρτιν Σουλτς είχε ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία του σώματος, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγή φρουράς.

Ο Μάρτιν Σούλτς έσπευσε να συγχαρεί τον νεοκλεγέντα πρόεδρο με ένα tweet γράφοντας: Συγχαρητήρια στον Αντόνιο Ταγιάνι, νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Του εύχομαι τα καλύτερα.

Congratulazioni Antonio Tajani @Antonio_Tajani new President of the European Parliament. I wish him and #EP all the best