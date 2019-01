Ιταλία: Απεγκλωβίστηκαν άλλοι εννέα άνθρωποι - Ακούγονται φωνές και άλλων επιζώντων

Εννέα ανθρώπους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν οι διασώστες από το ξενοδοχείο Rigopiano. Ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, τρία εκ των οποίων διασώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας. Την ώρα αυτή, όπως αναφέρει η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας La Repubblica, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης.

Miracle! At least 10 people were pulled out alive, two days after an #avalanche flattened a hotel in central #Italy pic.twitter.com/R4Wzmka2x1