Γιατί είναι έξαλλος με τους ιατροδικαστές ο σύντροφος του Τζορτζ Μάικλ

Με τρεις αναρτήσεις του στο Twitter επέλεξε να σχολιάσει την ανακοίνωση των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, ο σύντροφός του Φάντι Φαουάζ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο σύντροφος του Μάικλ βρέθηκε στο στόχαστρο μετά το ξαφνικό θάνατο του διάσημου τραγουδιστή.

«Η έρευνα για τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ τελείωσε», τα αίτια επιβεβαιώνονται ότι είναι φυσικά, ανακοίνωσε ο Ντάρεν Σάλτερ.

Με δύο οργισμένα tweet σχολίασε την έκθεση του ιατροδικαστή σχετικά με τα αίτια θανάτου του γνωστού ποπ σταρ Τζορτζ Μάικλ ο τελευταίος σύντροφός του και άνθρωπος που βρήκε τον Μάικλ νεκρό και ειδοποίησε τις αρχές.

Ο Φαουάζ, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης έγραψε απλώς «Άντε [email protected] , ενώ λίγο μετά ανέβασε και δεύτερο tweet με μια φωτογραφία του με τον Τζορτζ Μάικλ και το σχόλιο «Η αλήθεια φάνηκε».

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση του ιατροδικαστή ανέφερε ότι ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε από φυσικά αίτια, μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα και ηπατική στεάτωση, ανατρέποντας τις φήμες ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών, με ευθύνη και του Φαουάζ.

The Truth is out... pic.twitter.com/F07TxE8T2a

All the nasty comments, press and 999 were very cruel and unnecessary whatsoever, Now I hope to receive some real LOVE x