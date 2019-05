Διαδηλωτές πέταξαν αβγά στους ύποπτους για την δολοφονία Ερντογάν

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι έξω από το δικαστήριο στην περιοχή της Μούγλα στην Τουρκία όπου γίνεται η δίκη των κατηγορούμενων για την απόπειρα δολοφονίας του Ερντογάν, καθώς ομάδα διαδηλωτών άρχισε να πετάει... αβγά στους ύποπτους.

Συγκεκριμένα, όταν οι Αρχές μετέφεραν τους 44 κατηγορούμενους στο δικαστήριο ομάδα διαδηλωτών άρχισε να πετά... αβγά προκειμένου να δείξει τη δυσαρέσκειά της.

'Οπως αναφέρει η Τουρκική εφημερίδα, γύρω στα 300 άτομα συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο κρατώντας πανό, ενώ φώναζαν ''θέλουμε θανατική ποινή''.

