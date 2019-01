Χτύπημα στην καρδιά του Λονδίνου με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες - Σε «κόκκινο» συναγερμό η βρετανική πρωτεύουσα

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 40 τραυματίστηκαν από την διπλή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην καρδιά του Λονδίνου, στο βρετανικό κοινοβούλιο, η οποία προκάλεσε παγκόσμιο σοκ.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο δράστης της επίθεσης, ένας αστυνομικός καθώς και τρεις πολίτες. Επίσης, ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις γάλλοι μαθητές Λυκείου που βρισκόταν στην βρετανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Το χρονικό και το αλαλούμ με το πρόσωπο του τρομοκράτη

Τα βρετανικά πρακτορεία μιλούν για δυο συντονισμένες επιθέσεις, εκ των οποίων η μία σημειώθηκε στην κεντρική είσοδο του κοινοβουλίου όπου ένα όχημα όρμησε πάνω στην καγκελόπορτα, χτυπώντας προηγουμένως ποδηλάτες και πεζούς στη γέφυρα Westminster και η δεύτερη, αφορά επίθεση άγνωστου άνδρα με μαχαίρι εναντίον αστυνομικού . Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και υπέκυψε στα τραύματά του.

“It’s not something you ever want to witness" — London attack comes on the anniversary of Brussels bombings https://t.co/TeGaZHmtkp pic.twitter.com/QyNlhNsjMd — Wall Street Journal (@WSJ) March 22, 2017

Το πρόσωπο του τρομοκράτη έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail. Στην φωτογραφία εμφανίζεται καθαρά το πρόσωπο του δράστη ο οποίος μεταφέρεται από το σωστικό συνεργείο εντός του ασθενοφόρου

Την ίδια ώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της ταυτότητας του τρομοκράτη που αιματοκύλησε το Λονδίνο, αφού νέο δημοσίευμα του BBC αναφέρει ότι ο 40χρονος Αμπού Ιζαντίν δεν είναι ο δράστης της επίθεσης.

Παρότι στην αρχή η ιταλική εφημερίδα La Stampa κατονόμασε τον δράστη, πληροφορίες του BBC αναφέρουν ότι ο Ιζαντίν, παραμένει στις βρετανικές φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί για τα κηρύγματα μίσους στα οποία επιδίδεται συστηματικά.

Την είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει και η δημοσιογράφος του ABC Rym Momtaz με tweet της στο οποίο ανέφερε πως, μετά από επικοινωνία με τον δικηγόρο του Ιζαντίν, δεν είναι αυτός ο δράστης καθώς βρίσκεται στην φυλακή.

Ο δικηγόρος του Ιζαντίν μιλώντας στο ABC τόνισε πως ο πελάτης του βρίσκεται στη φυλακή και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να είναι ο δράστης.

Την γκάφα της La Stampa διαδέχτηκε εκείνη του του Channel 4 το οποίο έτρεξε κακήν κακώς να μαζέψει τα ασυμμάζευτα αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: "Στις αποψινές ειδήσεις του Channel 4, ο ανταποκριτής μας Simon Israel μετέδωσε μια πληροφορία που έλεγε πως το όνομα του δράστη πιστεύεται πως ήταν Aby Izzaddeen, παλαιότερα γνωστός ως Trevor Brooks. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, αντιφατικές πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη στιγμή το Channel 4 εξετάζει το ζήτημα"

Συναγερμός στη Βρετανία

Γρήγορα στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις σήμανε «κόκκινος» συναγερμός από την αστυνομία η οποία απέκλεισε την περιοχή , καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν την πιθανότητα η τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο να ήταν εμπνευσμένη από την προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους​, τόνισε ένας ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τα όσα διαδραματίζονται στο Λονδίνο, συνομίλησε τηλεφωνικά με την Μέι.

Αμέσως μετά την επίθεση, η Βουλή ανέστειλε τις εργασίες της, ενώ φυγαδεύτηκε από το κτίριο η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι. Εκπρόσωπος της δήλωσε ότι η πρωθυπουργός είναι ασφαλής.Το κτίριο είχε αποκλειστεί καθ' όλη την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης με τους βουλευτές και του εργαζόμενους της Βουλής να μένουν εγκλωβισμένοι εντός του κοινοβουλίου για αρκετές ώρες, ενώ λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ τους επετράπη να αποχωρήσουν.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Βρετανικής Βουλής ανέφερε πως «υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό, εντός του προαύλιου χώρου. Φαίνεται πως ένας αξιωματικός της αστυνομίας μαχαιρώθηκε, και ο φερόμενος δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Εναέριο ασθενοφόρο έφτασε στον τόπο του περιστατικού για να τους μεταφέρει. Υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερα βίαια περιστατικά».

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

Air ambulance landing in Parliament square pic.twitter.com/qmAUpyuNkN — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) March 22, 2017

Τερέζα Μέι: O δράστης δεν επέλεξε τυχαία το σημείο της επίθεσης

Κάνοντας λόγο για άρρωστη τρομοκρατική επίθεση η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, τόνισε μέσω του διαγγέλματός της ότι οι φωνές του μίσους θα ηττηθούν.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός επαίνεσε τους άνδρες της αστυνομίας και της ασφάλειας για την γενναιότητα τους και στη συνέχεια απέτισε φόρο στον νεκρό αστυνομικό, ο οποίος έπεσε θύμα του δράστη με το μαχαίρι, έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Στη συνέχεια είπε πως δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ο δράστης επέλεξε να επιτεθεί έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, που υπηρετεί τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη. Τόνισε, πως γι' αυτό αποτελεί στόχο όσων δεν ασπάζονται αυτές τις αξίες και επισήμανε πως οποιαδήποτε προσπάθεια να "κατατροπώσουν" αυτές τις αξίες μέσα από τη βία και την τρομοκρατία, θα αποτύχει.

Η Μέι ολοκλήρωσε το διάγγελμα της, λέγοντας πως αύριο, Πέμπτη, το κοινοβούλιο θα λειτουργήσει κανονικά.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ανέβαλε την επίσκεψη της στη Σκότλαντ Γιαρντ

Η σημερινή επίθεση στο βρετανικό Κοινοβούλιο φαίνεται πως θορύβησε το Μπάκινγχαμ με αποτέλεσμα η αυριανή επίσκεψη της βασίλισσας Ελισάβετ να ακυρωθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ο σταθμός Westminster του μετρό έχει κλείσει κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, το ίδιο ισχύει και για το London Eye το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του ενώ από την πλευρά τους οι υγειονομικές αρχές ζητούν από τους πολίτες της βρετανικής πρωτεύουσας να μην καλούν ασθενοφόρο εάν δεν παρίσταται πραγματική ανάγκη.

Το περιστατικό έρχεται ένα χρόνο από την «μαύρη επέτειο» της τρομοκρατικής επίθεση στο αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελλών.

Από το μεσημέρι τα μέτρα ασφαλείας σε όλο το Λονδίνο είναι δρακόντεια, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και ιδιαίτερα αυξημένοι είναι οι έλεγχοι στα μέσα μεταφοράς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Σκότλαντ Γιαρντ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια ώρα το βρετανικό κοινοβούλιο και η γύρω περιοχή έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας, η επίθεση έξω από το κοινοβούλιο της χώρας συνιστά τρομοκρατική επίθεση και για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα.