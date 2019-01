Διεθνής καταδίκη για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο

Την καταδίκη τους για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην βρετανική πρωτεύουσα, εξέφρασαν οι ηγέτες χώρων.

Oι εκπρόσωποι των χωρών έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, στον βρετανικό λαό μέσω twitter. Από τους πρώτους που επικοινώνησαν με την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι​, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Καταδικάζουμε την επίθεση στο Ουεστμίνστερ, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί τρομοκρατική ενέργεια και χαιρετίζουμε την ταχεία αντίδραση της βρετανικής αστυνομίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Σον Σπένσερ.

Ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο twitter επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με την Τερέζα Μέι.

I spoke with PM Theresa May of the United Kingdom to offer my condolences on today's terror attack in London....https://t.co/j1Cr3WMuU7 pic.twitter.com/2Jy51T7Kvi