Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στην Ουκρανία

Χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην Ουκρανία.

Οι Αρχές της πόλης διέταξαν την εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους της πόλης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο μετά την έκρηξη η αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ φαίνεται ένας πύραυλος να εκτοξεύεται προς τυχαία κατεύθυνση.

Αξιωματούχος ανέφερε ότι η έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών οφείλεται σε σαμποτάζ. Στις αποθήκες αυτές βρίσκονται περισσότεροι από 138.000 τόνοι πυρομαχικών και οβίδων κυρίως του πυροβολικού.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Τα όπλα που βρίσκονταν στην αποθήκη αυτή χρησιμοποιούνταν κυρίως για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων που μάχονται κατά των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο One Plus One TV.

Σύμφωνα με τον ίδια πηγή, τον Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε «μια απόπειρα πυρκαγιάς στις αποθήκες πυρομαχικών της Μπακακλίια».

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο του 2015 σε μια σειρά εκρήξεων που είχαν σημειωθεί στην αποθήκη πυρομαχικών στο Σβατοβέ, μια μικρή πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου.