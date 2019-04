Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στο Λονδίνο - Πατέρας τριών παιδιών και δάσκαλος αγγλικών

To μυστήριο με την ταυτότητα του δράστη λύθηκε. Πρόκειται για τον 52χρονος Χαλίντ Μασούντ, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης στη γέφυρα του Ουέστμινστερ και στο βρετανικό κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Μασούντ ήταν γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1964 και ζούσε στο West Midlands.Η ταυτοποίηση του έρχεται ένα εικοσιτετράωρο από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο που «μάτωσε» κυριολεκτικά την καρδιά της βρετανικής, στοιχίζοντας την ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

«Ο Μασούντ δεν βρισκόταν στο στόχαστρο καμίας έρευνας στην παρούσα φάση και δεν υπήρχαν πληροφορίες από πριν σχετικά με την πρόθεσή του να διαπράξει μια τρομοκρατική επίθεση» επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση.

«Εντούτοις, ήταν γνωστός στην αστυνομία κι είχε εκδοθεί σε βάρος του μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων κατά το παρελθόν για επιθέσεις, μεταξύ αυτών για τις κατηγορίες της πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών, της κατοχής επιθετικών όπλων και της διατάραξης της δημοσίας τάξης».

Δεν είχε καταδικαστεί για καμία κατηγορία που σχετίζεται με τρομοκρατία, τονίζεται.

Scotland Yard: Khalid Masood previously convicted for assaults and possessing offensive weapons but never convicted for terrorism offences