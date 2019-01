Σάλος με την αφίσα της Καρντινάλε για το φεστιβάλ Καννών

Η επίσημη αφίσα του 70ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών επιδοκιμάστηκε για την αισθητική της, παρουσιάζει την Κλαούντια Καρντινάλε σε μια στέγη στη Ρώμη του 1959.

Ωστόσο μέσα ενημέρωσης, φεμινιστικές οργανώσεις και χρήστες του Διαδικτύου κατήγγειλαν την ψηφιακή επεξεργασία που υπέστη η φωτογραφία για να φαίνεται η ηθοποιός πιο λεπτή.

Το Φεστιβάλ των Καννών δεν προέβη σε κανένα σχόλιο, ούτε ο ατζέντης της Καρντινάλε, ούτε η εταιρία παραγωγής Bronx που εμπνεύστηκε την αφίσα από μια γνήσια φωτογραφία (Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images) της ηθοποιού όταν ήταν 21 ετών.

"Η επεξεργασία που έγινε στη σιλουέτα της μάς προκαλεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια. Στο πρόσωπό της έγινε λίφτινγκ, ο κορμός ρετουσαρίστηκε, τα οπίσθια, η αριστερή γάμπα της, όπως και τα μπράτσα της έγιναν πιο μακριά και πιο κομψά" κατήγγειλε το γαλλικό περιοδικό ELLE.

"Παρότι η αφίσα είναι υπέροχη, μπορούμε να διαπιστώσουμε με λύπη ότι η φωτογραφία υπέστη μεγάλη επεξεργασία... Κρίμα...", έγραψε το πολιτιστικό περιοδικό Télérama στην ιστοσελίδα του.

"Μεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου, η Κλαούντια Καρντινάλε έχασε σε περιφέρεια μέσης", υπογράμμισε η Liberation με μήνυμα στο Twitter, το οποίο συνοδεύει με σχετικό βίντεο που παρουσιάζει στιγμιότυπα από το ξεκίνημα της καριέρας της Καρντινάλε έως σήμερα και συγκρίνει τη γνήσια φωτογραφία με το τελικό αποτέλεσμα που παρατηρείται στην αφίσα του φεστιβάλ.

Why the need to alter Claudia Cardinale's body so dramatically for #Cannes2017 official poster? pic.twitter.com/jvMEfejZUc