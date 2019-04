Θρίλερ στην Στοκχόλμη: Ασύλληπτος ο δράστης - Η στιγμή που το φορτηγό πέφτει πάνω στο πλήθος

Τη στιγμή που το φορτηγό πέφτει πάνω στο πλήθος, στην καρδιά της Στοκχόλμης καταγράφει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η σουηδική εφημερίδα Aftonlabet. Προς το παρόν ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης. Παρότι, η ίδια εφημερίδα επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζει, μετέδωσε νωρίτερα ότι ένας άνδρας συνελήφθη στο βόρειο τμήμα της πόλης και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η σουηδική αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι δεν έχει συλληφθεί και αναζητείται.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αρχές, νωρίς το βράδυ συνελήφθη ένας άνδρας σε προάστιο στα βόρεια της Στοκχόλμης, αλλά δεν πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος. Ο άνδρας αυτός, που έχει ταυτοποιηθεί, έμοιαζε στην περιγραφή του προσώπου που αναζητούσε η αστυνομία.

"Ζητήσαμε από το κοινό πληροφορίες και δώσαμε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός προσώπου που μας ενδιέφερε. Το πρόσωπο που συνελήφθη μοιάζει στην περιγραφή, κάτι που σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για αυτόν", είπε ο ο αστυνομικός διευθυντής Γιαν Έβενσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι αρχές έχουν επίσης ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν, τονίζοντας ότι η χώρα είναι ενωμένη και ότι το μίσος δεν πρόκειται ποτέ να υπονομεύσει τις αξίες της.

"Αυτού του είδους οι ενέργειες δεν θα πετύχουν ποτέ. Ξέρουμε ότι οι εχθροί μας είναι αυτοί οι στυγεροί δολοφόνοι, δεν είμαστε εχθροί μεταξύ μας. Το μήνυμά μας θα είναι πάντα ξεκάθαρο: δεν θα μας υποτάξετε, δεν θα ελέγξετε τις ζωές μας, δεν θα νικήσετε ποτέ", πρόσθεσε.

Σύγχυση επικρατεί σχετικά με τον αριθμό των νεκρών. Ενώ στην αρχή σουηδικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 5 άτομα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι αρχές της πόλης στην αρχή επιβεβαίωσαν 3 νεκρούς και 15 τραυματίες. Ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας επεσήμανε δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον απολογισμό κάνοντας λόγο για έναν νεκρό.

Παρότι νωρίτερα, τα Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν για τη σύλληψη ενός υπόπτου που εμπλέκεται στην υπόθεση, στον αντίποδα, η αστυνομία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι «Κανείς δεν έχει συλληφθεί μέχρι τώρα.Δοθέντων παρόμοιων συμβάντων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή ότι επρόκειτο για μια τρομοκρατική ενέργεια».

