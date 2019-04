Περήφανος ο Τραμπ με την επίθεση στο Αφγανιστάν - Μήνυμα με αποδέκτη τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους, την επονομαζόμενη «μητέρα όλων των βομβών», σε μια επιχείρηση που πραγματοποίησαν χθες Πέμπτη στο Αφγανιστάν εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, προκαλώντας την περηφάνια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Mάλιστα κάποιοι αναλυτές σημείωσαν ότι αυτή η κίνηση του Τραμπ είχε στόχο να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και να προειδοποιήσει τη Βόρεια Κορέα.

«Είμαι πραγματικά περήφανος για τους στρατιωτικούς μας. Είναι μια νέα επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Τους έχω δώσει λευκή επιταγή (…) Ειλικρινά για αυτό τον λόγο έχουν σημειώσει τόσες επιτυχίες τον τελευταίο καιρό. Αν συγκρίνετε τι συνέβη τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες με όσα συνέβησαν τα τελευταία οκτώ χρόνια, θα δείτε τεράστια διαφορά», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 36 τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από τη ρίψη της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το αφγανικό υπουργείο Άμυνας.

Η βόμβα GBU-43B, γνωστή ως «μητέρα όλων των βομβών», χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή Ατσίν της επαρχίας Νανγκαρχάρ, όπου βρίσκονται σήραγγες και σπήλαια που χρησιμοποιεί το ISIS ως καταφύγια σε περίπτωση συμβατικών επιθέσεων.

Έως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για παράπλευρες απώλειες, σύμφωνα με το αφγανικό ΥΕΘΑ, το οποίο εκτιμά ακόμα ότι η έκρηξη κατέστρεψε δίκτυο τούνελ του ISIS και αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.

Μετά την ρίψη της «μητέρας όλων των βομβών» ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Σεν Σπάισερ υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου πως «οι ΗΠΑ παίρνουν πολύ σοβαρά τον πόλεμο κατά του ISIS και για να νικήσουμε την οργάνωση πρέπει να αρνηθούμε τον επιχειρησιακό χώρο, κάτι που κάναμε».

