Τραγωδία στο Ντάλας: Ένοπλος πυροβόλησε το αφεντικό του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας άνδρας εισήλθε σε κτιριακές εγκαταστάσεις με γραφεία και αφού πυροβόλησε το αφεντικό του, έστρεψε το όπλο στον ίδιο και αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας μπήκε στα γραφεία της οδού 8300 block of Lyndon, στην περιοχή Τζόνσον Φριγουέι, πυροβόλησε εν ψυχρώ το αφεντικό του και ακολούθως έστρεψε το όπλο εναντίον του και πυροβόλησε για δεύτερη φορά.



Όπως ανακοινώθηκε, ο δράστης είναι νεκρός, ενώ ο άνδρας που πυροβολήθηκε μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.



Στο σημείο έσπευσαν άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας SWAT και ζήτησαν την εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Police moving us back from this area. Officer says as far as they know this is still active shooter situation. Unknown if broken glass assoc pic.twitter.com/qNtDegBtND