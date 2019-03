Διαδηλωτές εκτός ελέγχου εισέβαλαν στην Βουλή των Σκοπίων - Προπηλάκισαν βουλευτές και δημοσιογράφους

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην ΠΓΔΜ καθώς εθνικιστές διαδηλωτές εισέβαλαν το βράδυ της Πέμπτης στο κοινοβούλιο της χώρας, έπειτα από την εκλογή για πρώτη φορά, ενός Αλβανού στη θέση του προέδρου της Βουλής.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί απ' έξω, εξοργισμένο από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, μπήκε στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου, στα Σκόπια.

Ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ζόραν Ζάεφ γρονθοκοπήθηκε και τραυματίστηκε ελαφρά μετά την εισβολή των διαδηλωτών στην αίθουσα.

Ταυτόχρονα οι εισβολείς φέρονται να προπηλάκισαν βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού καθώς επίσης και δημοσιογράφους που εργάζονται σε εχθρικά προς τον Γκρουέφσκι μέσα ενημέρωσης.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα Dnevnik δέκα αστυνομικοί τραυματίσθηκαν όταν το πλήθος εισέβαλε στο κοινοβούλιο.

Αλβανόφωνοι σταθμοί των Σκοπίων μεταδίδουν πως ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται και οπαδοί του κόμματος του Νίκολα Γκρουέφσκι, ενώ νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς πέριξ του κοινοβουλίου το οποίο έχει κυκλωθεί από αστυνομικές δυνάμεις που έχουν κάνει χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης σε μια ύστατη προσπάθεια να απομακρύνουν του μαινόμενους οπαδούς

Ο Ταλάτ Τζαφέρι είναι ο πρώτος Αλβανός πρόεδρος του κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ αφότου η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της από την πρώην Γιουγκοσλαβία, το 1991.

Νωρίτερα, ο ηγέτης του VMRO-DPMNE Νίκολα Γκρούεφσκι κάλεσε από την πλευρά του τον κόσμο, μέσω Facebook, να δείξει αυτοσυγκράτηση.

«Η βία δεν είναι λύση και πρέπει να εκτονωθεί η κατάσταση. Καλώ σε αυτοσυγκράτηση. Ο κόσμος να μην υποκύψει στις προκλήσεις του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SDS) και εκείνων που επιθυμούν να ωθήσουν τη χώρα σε βαθύτερη κρίση και να υλοποιήσουν το σενάριο τους. Πρέπει να εκτονωθεί η κατάσταση. Το VMRO-DPMNE θα αντιταχθεί σε αυτές τις ενέργειες του SDS που στρέφονται κατά του κράτους, με νομικά και πολιτικά δημοκρατικά μέσα» ανέφερε ο κ. Γκρουέφσκι.

