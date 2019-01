Επικεφαλής UKIP: Η Μέι έβαλε σε κίνδυνο το Brexit

Τη θέση του πως οι εκλογές ήταν λάθος επανέλαβε ο Πολ Νούταλ, ρίχνοντας τα βέλη του στην Τερέζα Μέι.

Ο επικεφαλής του Κόμματος Ανεξαρτησίας της Μεγάλης Βρετανίας, ανέφερε μετά το exit poll: «Αν η πρόβλεψει επαληθευτεί, τότε η Τερέζα Μέι θέτει σε κίνδυνο το Brexit. Από την αρχή είχα πει ότι αυτές οι εκλογές ήταν λάθος. Ύβρεις».

If the exit poll is true then Theresa May has put Brexit in jeopardy. I said at the start this election was wrong. Hubris.