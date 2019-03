Βούλιαξε πλοιάριο με 150 τουρίστες στην Κολομβία - Εννέα οι νεκροί (Βίντεο)

Ένα πλοιάριο που μετέφερε 170 επιβάτες βυθίστηκε στην Κολομβία με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν πως οι επιβαίνοντες ήταν τουρίστες, με τα αίτια της βύθισης να είναι ακόμη άγνωστα. Ο απολογισμός φτάνει μέχρι τώρα στους εννέα νεκρούς και 28 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την επικεφαλής των πρώτων βοηθειών για την περιοχή, Μαργαρίτα Μονκάδα, διασώθηκαν 99 άτομα. "Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει εννέα νεκρούς. Ενενήντα εννέα διασώθηκαν άμεσα και άλλα 40 εξήλθαν μόνα τους", είπε σε δημοσιογράφους.

Οι επιζήσαντες είπαν σε τοπικά τηλεοπτικά συνεργεία ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο προτού αρχίσει να βυθίζεται το πλοίο και ότι δεν φορούσαν όλοι σωσίβια.

