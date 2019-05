Συγκλονίζει μωράκι που επιβίωσε 3 μέρες κλεισμένο σε σακούλα - Το είχε πετάξει η μητέρα του!

Ένα ταλαιπωρημένο μωράκι εντοπίστηκε μέσα σε μια πλαστική σακούλα, κάτω από έναν θάμνο στην περιοχή Ελμίρα της Νέας Υόρκης. Το μωράκι είχε Άγιο αφού αν και οκτώ μηνών, επιβίωσε μέσα στη σακούλα επί τουλάχιστον τρεις ημέρες!

Οι αδερφές Κάρεν και Κάιλα Σιλς δήλωσαν πως βρήκαν το μωρό την περασμένη Τρίτη, αφού άκουσαν κάτι περίεργο. «Η αδερφή μου βγήκε από την αυλή και πήγε στην άκρη του φράκτη με ένα ξύλο, πιστεύοντας πως θα ήταν κάποιο σκυλάκι», λέει η Κάρεν και συνεχίζει: «Νομίζαμε πως ήταν σκύλος και δεν ήταν... Ήταν ένα μωρό»!

Η λευκή πλαστική τσάντα όπου οι δύο αδερφές βρήκαν το μικρό κοριτσάκι ήταν βρώμικη. Η πάνα της μικρής ήταν γεμάτη και είχε κοκκινίλες σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Τα ποδαράκια της ίσα που έβγαιναν από την τσάντα, ενώ το κεφαλάκι της ήταν μέσα, καλυμμένο ολόκληρο», είπε η Κέιλα Σιλς.

Η αστυνομία​ συνέλαβε την μητέρα του μωρού, την 17χρονη Χάριετ Χόιτ, που τώρα κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Μένει περίπου 20 μίλια μακριά και κατηγορείται πως εγκατέλειψε αβοήθητο το μωρό της όταν επισκέφθηκε έναν φίλο της στην περιοχή το περασμένο Σάββατο.

Οι δύο αδερφές που βρήκαν το κοριτσάκι κάλεσαν την αστυνομία και πήραν το μωρό σπίτι τους, επιχειρώντας να το φροντίσουν. «Έπλυναν το μωρό και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το συνεφέρουν μέχρι που ήρθαν οι διασώστες. Είναι πραγματικές ηρωίδες», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το μωράκι ήταν αφυδατωμένο αλλά κατά τα άλλα σε σταθερή κατάσταση και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

@ElmiraPolice is on scene at 609 Walnut St. which is now deemed a crime scene after a baby girl was found in a trash bag overnight. @WENYTV pic.twitter.com/sZ6HJm6IQq