Πυροβολισμοί σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νιμ - Συνελήφθη άνδρας με ψεύτικο όπλο

Πυροβολισμοί αναστάτωσαν το Σάββατο βράδυ την γαλλική πόλη Νιμ, όταν υπήρξε η πληροφορία ότι στον σιδηροδρομικό σταθμό, τρεις ένοπλοι πήδηξαν από έναν τρένο που ερχόταν από το Παρίσι και άνοιξαν πυρ, ωστόσο τελικά εντοπίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε ένα ψεύτικο όπλο.

Σύμφωνα με τους επιβάτες του τρένου, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, επιβιβάστηκαν στο τρένο και πραγματοποίησαν εξονυχυστική έρευνα ζητώντας από όλους να σηκώσουν τα χέρια τους ψηλά.

#BREAKING video: The scene in #Nimes train station #France: One person arrested, no shooting

