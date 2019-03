Μήνυμα της Κομισιόν για Συνέδριο της Εσθονίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων η σημερινή και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς απέστειλε το δικό του μήνυμα, για τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών, της συνεργασίας και του πατριωτισμού, όπως χαρακτηριστικά είπε ''αυτό που είμαστε, αυτό που είναι η ΕΕ''.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να υιοθετεί έτσι πλήρως τη θεματική του συνεδρίου της Εσθονικής προεδρίας, που ήταν προγραμματισμένο επ’ ευκαιρία της σημερινής ημέρας με τη συμμετοχή όλων των κρατών - μελών πλην Ελλάδας.

«Η ευρωπαϊκή συνεργασία, ο πατριωτισμός και οι αξίες μας, μας κάνουν αυτό πού είμαστε. Ας απορρίψουμε τον ακραίο εθνικισμό που μας αποδυναμώνει όλους. Αυτό είναι η ΕΕ» επισημαίνει σε μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

«Στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών, της συνεργασίας και του πατριωτισμού. Να ποιοι είμαστε» τονίζει.

A true patriot is proud of his/her nation, needs unity, openness, cooperation, sees the strength found in compromise & debate. #ThisIsTheEU pic.twitter.com/aL52XRmVuT