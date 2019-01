Διεθνή ΜΜΕ για αποχώρηση Eldorado: «Η Ελλάδα ψάχνει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές διαμαρτύρονται για εμπόδια»

Λίγες ώρες μετά τη διατύπωση του πρωθυπουργού πως το Grexit έγινε Grinvest έσκασε η «βόμβα» της Eldorado Gold. Η καναδική εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει τις επενδύσεις της στην χώρα μας, απόφαση που απασχολεί, μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης που κάνουν αναφορά στο θέμα.

Τα ρεπορτάζ των ξένων μέσων κάνουν εκτενή αναφορά και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και στη ΔΕΘ, ο οποίος καλούσε διεθνείς εταιρίες να επενδύσουν στη χώρα.

Financial Times, New York Times, Fox News, Deutsche Welle τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press, ακόμα και οι Times της Ινδίας, φιλοξενούν την είδηση.

Δείτε τι γράφουν :

- Reuters: Η Eldorado αναστέλλει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επικαλούμενη νομικά εμπόδια

«Η καναδική Eldorado Gold Corp δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αναστείλει την επένδυση στα ελληνικά της ορυχεία, καταγγέλλοντας ότι ρυθμιστικά εμπόδια σταματούν μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα από τη στιγμή που βυθίστηκε στην κρίση» λέει το πρακτορείο, και συμπληρώνει: «Το ορυχείο των Σκουριών στη Χαλκιδική της Βορείου Ελλάδος – ένα τοπίο με παρθένες παραλίες και πλούσια δάση- αποτελεί εδώ και καιρό σημείο ανάφλεξης με τις αρχές και ένα πραγματικό τεστ που δείχνει την πραγματική αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών να προχωρήσουν ξένες επενδύσεις».

Το Reuters υπογραμμίζει ότι οι διαφορές για την επένδυση κρατάνε... χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι ανησυχούν ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον και ο τουριστικός πλούτος της Χαλκιδικής. Κάνει, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά και στις διαμαρτυρίες των περασμένων ετών από τους κατοίκους.

- New York Times: Η Ελλάδα ψάχνει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές διαμαρτύρονται για συχνά εμπόδια

H αμερικανική εφημερίδα New York Times αναπαράγει το τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters για την αποχώρηση της καναδικής εταιρίας.

- Financial Times: Η Eldorado Gold, ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, αναστέλλει τις επενδύσεις της

Η βρετανική οικονομική εφημερίδα Financial Times, υπογραμμίζει εύστοχα ότι η ανακοίνωση της εταιρίας Eldorado έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την επίσκεψη Μακρόν και το κάλεσμα της κυβέρνησης σε Γάλλους επιχειρηματίες.

«Η ανακοίνωση της Eldorado έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τις επίμονες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, που κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μαρκόν και μια ομάδα Γάλλων επιχειρηματιών τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα καλωσορίσει ξένες επενδύσεις που θα επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, και συμπληρώνει: «Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε πως είπε στον κ. Μακρόν ότι η Ελλάδα θέλει να πάει από το Grexit στο Grinvestment».

Όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι «η σκληρή αριστερή πτέρυγα του κόμματος αντιτίθεται σφόδρα στο έργο στις Σκουριές, το οποίο βρίσκεται περισσότερο από δύο χρόνια πίσω στο χρονοδιάγραμμα».

- Associated Press: «Κλειδί» οι επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ελλάδας

«Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι η αριστερή κυβέρνησή του είναι φιλική προς τους επιχειρηματίες και τις επενδύσεις» γράφει χαρακτηριστικά το Associated Press, και συμπληρώνει: «Η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από την δύσκολη οικονομική κρίση που έχει καταστρέψει πάνω από το 25% της οικονομίας της και έχει αναγκάσει τη χώρα να βασίζεται σε τρία μνημόνια. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θεωρείται “κλειδί” για να πατήσει και πάλι στα πόδια της».

- Times of India: Η Eldorado αναστέλλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα

- Fox: Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρία στην Ελλάδα αναστέλλει τις επενδύσεις της

- CNBC: Καναδική εταιρεία χρυσού αναστέλλει τις επιχειρήσεις της στην Ελλάδα

- Deutsche Welle: Χάθηκε μια «χρυσή» ευκαιρία;

Στην ανταπόκρισή της, η γερμανική Deutsche Welle τονίζει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από τη βαθιά οικονομική ύφεση, η οποία έχει «εξαφανίσει» το 25% της οικονομίας της και έχει οδηγήσει σε τρία μνημόνια.

«Αναλυτές έχουν πολλάκις υπογραμμίσει ότι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι υψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, εάν η χώρα θέλει να ορθοποδήσει και πάλι» αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο, που παράλληλα διερωτάται εάν χάθηκε μια «χρυσή ευκαιρία» για τη χώρα μας.