Ο Ντ. Τραμπ απειλεί να αφανίσει τη Βόρεια Κορέα και τον Κιμ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Ρι Γιονγκ Χο και ο ηγέτης της χώρας αυτής Κιμ Γιονγκ Ουν "δεν θα είναι εδώ για πολύ ακόμη", εάν ο Ρι απηχούσε τις σκέψεις του "ανθρωπάκου πύραυλου", κάνοντας μια εμφανή αναφορά στον Κιμ.

Ο Ρι δήλωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών νωρίτερα το Σάββατο ότι η στόχευση του ηπειρωτικού εδάφους των ΗΠΑ με ρουκέτες είναι αναπόφευκτη, αφότου ο "κύριος σατανικός πρόεδρος" Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον ηγέτη της Πιονγκγιάνγκ "άνθρωπο πύραυλο". "Μόλις άκουσα τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να μιλά στον ΟΗΕ. Αν απηχεί τις σκέψεις του ανθρωπάκου πύραυλου, δεν θα είναι εδώ για πολύ ακόμη!", έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!