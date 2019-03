Δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Καταλονίας η διεθνής κοινότητα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, μετά την απόφαση του Κάρλες Πουτζδεμόντ να κηρύξει την ανεξαρτησία της Καταλονίας από την υπόλοιπή χώρα, ανοίγοντας ταυτόχρονα έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την Μαδρίτη.

Η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της Μαδρίτης είναι εκρηκτική γεγονός που μαρτυρά και η άμεση απάντηση της ισπανικής Γερουσίας να ενεργοποιήσει το άρθρο 155 του Συντάγματος που προβλέπει την άρση της αυτονομίας της περιφέρειας και την υπαγωγή της σε καθεστώς κηδεμονίας.

Την ώρα που όλα δείχνουν ότι η Ισπανία βρίσκεται μπροστά στην κήρυξη ενός "πολέμου" μεταξύ της Καταλονίας με την Μαδρίτη, η διεθνής κοινότητα φαίνεται να αντιδρά με ψυχραιμία ενώ δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλει να πάρει θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δυο πλευρών.

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο της Κομισιόν λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Καταλονίας. «Δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε σε ό,τι είπαμε στην (καθιερωμένη) μεσημεριανή ενημέρωση των δημοσιογράφων», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα.

Στη συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος παρέπεμψε τους δημοσιογράφους σε παλαιότερα σχόλια του προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος έχει πει κατ΄ επανάληψη ότι η αντιπαράθεση για την ανεξαρτησία της Καταλονίας είναι εσωτερικό θέμα της Ισπανίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε πως η Κομισιόν «δεν έχει ανάγκη από άλλες ρωγμές, άλλα ρήγματα. «Δεν είναι απαραίτητο να εμπλακούμε σε αυτήν τη διαμάχη στο εσωτερικό της Ισπανίας όμως δεν θέλω αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελείται από 95 κράτη μέλη» είπε σε δημοσιογράφους ο Γιουνκέρ, που βρίσκεται στη Γαλλική Γουιάνα μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ μέσω ανάρτησής του στο Twitter αναφέρει ότι «για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει τίποτε. Ο μόνος συνομιλητής μας παραμένει η Ισπανία. Ελπίζω η ισπανική κυβέρνηση να προκρίνει την δύναμη των επιχειρημάτων και όχι το επιχείρημα της δύναμης.»

