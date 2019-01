Σφαγή σε εκκλησία στο Τέξας: Ένοπλος σκόρπισε το θάνατο - 27 οι νεκροί, 25 τραυματίες

Με αίμα βάφτηκε εκκλησία στο Sutherland Springs του Τέξας την Κυριακή.

Τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγo για ένοπλο που άνοιξε πυρ ενώ γύρω από την εκκλησία έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαιώνει πως υπάρχουν θύματα, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail υπάρχουν τουλάχιστον 27 νεκροί (και επιπλέον 24 τραυματίστηκαν) ανάμεσα τους και ένα 2χρονο παιδί. Ο δράστης έπεσε νεκρός, αφού προηγήθηκε σύντομη καταδίωξη.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ντ. Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία.Μέσω Twitter, o πρόεδρος των ΗΠΑ ευχήθηκε ''ο Θεός να είναι μαζί με τους ανθρώπους στο Τέξας. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και εγώ επιβλέπω την κατάσταση από την Ιαπωνία''.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.