Ντ. Τραμπ: «Fake News των Δημοκρατικών» οι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Σφοδρή επίθεση ενάντια στο κόμμα των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις κατηγορίες τριών γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον των αντιπάλων του κατηγορώντας τους για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μετά το περιστατικό τριών γυναικών, οι οποίες μίλησαν για σεξουαλική παρενόχληση από τον πρόεδρο.

«Σπαταλώντας χιλιάδες ώρες και πολλά εκατομμύρια δολάρια, οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να δείξουν κάποια συνεργασία με τη Ρωσία - κι έτσι τώρα περνούν στο στάδιο των ψευδών κατηγοριών και κατασκευασμένες ιστορίες γυναικών τις οποίες δεν ξέρω ούτε έχω συναντήσει ποτέ. FAKE NEWS!», ανέφερε ο Τραμπ στον προσωπικό του λογαριασμό.

Despite thousands of hours wasted and many millions of dollars spent, the Democrats have been unable to show any collusion with Russia - so now they are moving on to the false accusations and fabricated stories of women who I don’t know and/or have never met. FAKE NEWS!