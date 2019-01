«Λήξαν» το περιστατικό στην Oxford Street του Λονδίνου

Την Boxing Day, την πιο δημοφιλη ημέρα για τις αγορές στην Μ. Βρετανία επέλεξαν άγνωστοι για να φέρουν αναστάτωση, καθώς αργά το απόγευμα, στην πολυσύχναστη Oxford Street τιου Λονδίνου, υπήρξαν αναφορές για σπάσιμο βιτρίνας και κλοπή σε γνωστό πολυκατάστημα, ωστόσο μετά από έρευνα η αστυνομία κήρυξε το περιστατικό ''λήξαν.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο κόσμος που ήταν στους δρόμους άρχισε να τρέχει και να ουρλιάζει, προσπαθώντας να βγει έξω από τα μαγαζιά, ενώ υπήρξε άμεση επέμβαση της αστυνομίας, με την περιοχή να εκκενώνεται.

Μάρτυρες μίλησαν πάντως και για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην διάρκεια του γεγονότος.

Προς το παρόν δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να στοιχειοθετεί τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο από τον πανικό που προκλήθηκε υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός μιας γυναίκας.

#dedenhams just got smashed and robbed. pic.twitter.com/P0md3QmGVH