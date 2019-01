Φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Τουλάχιστον 12 οι νεκροί

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα βρέφος, ενώ τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης, δήλωσε ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης Μπιλ ντε Μπλέιζιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του τούβλινου κτιρίου και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στους ψηλότερους ορόφους, δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ντάνιελ Νίγκρο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον δήμαρχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντε Μπλέιζιο, ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της πυρκαγιάς είναι ένας από τους βαρύτερους εδώ και «πάρα πολλά χρόνια» στη Νέα Υόρκη. Τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και «δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Οι αρχές ανέφεραν πως οι πυροσβέστες διέσωσαν 12 ενοίκους του κτιρίου.

«Πέθαναν άνθρωποι σε διάφορους ορόφους του κτιρίου, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν από το 1 ως τα 50» έτη, είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους δημοσιογράφους. «Σε μια υπηρεσία που ασφαλώς δεν συναντά για πρώτη φορά μια τραγωδία, είμαστε σοκαρισμένοι για τις ζωές που χάθηκαν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Δύο από τους νεκρούς βρέθηκαν μέσα σε μια μπανιέρα, μετέδωσε το καλωδιακό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NY1.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα) στην περιοχή Μπέλμοντ του Μπρονξ, στην οποία βρίσκονται κυρίως οικήματα και η οποία είναι γνωστή ως η «Μικρή Ιταλία» της συνοικίας, πλάι στον Ζωολογικό Κήπο του Μπρονξ και το Πανεπιστήμιο Φόρνταμ.

Η Νέα Υόρκη πλήττεται από κύμα ψύχους, με τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και ισχυρούς ανέμους, που σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ενίσχυσαν τις φλόγες μέσα στο κτίριο όταν οι ένοικοι άνοιξαν πόρτες και παράθυρα.

Όπου έριξαν νερό τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το έδαφος έχει καλυφθεί από στρώματα πάγου, σύμφωνα με έναν ρεπόρτερ του NY1.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Ραφαέλ Γκονζάλες, ο οποίος ζει στην άλλη πλευρά του δρόμου, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό WCBS, ο οποίος ανήκει στο δίκτυο του CBS News, ότι είδε νεαρούς στην σκάλα κινδύνου του κτιρίου ενώ η πυρκαγιά ήδη μαινόταν.

«Αυτό που με ξύπνησε ήταν η οσμή του καπνού, νόμιζα ότι ήταν στο δικό μου κτίριο», εξήγησε.

Από τα πλάνα και τις φωτογραφίες το κτίριο εξωτερικά δεν μοιάζει να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι πάνω από 160 στελέχη της αναπτύχθηκαν στο σημείο για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Μια φωτογραφία που ανάρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης εικονίζει δύο οχήματά της με τις σκάλες τους ανοιγμένες στον δεύτερο ή τον τρίτο όροφο του κτιρίου, υπό το φως προβολέων.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές στη Νέα Υόρκη το 2016 μειώθηκε στους 48, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 100 ετών, αφότου άρχισαν να τηρούνται σχετικά στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης. Τα επίσημα στοιχεία για το 2017 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.

