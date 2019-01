Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 37 νεκροί από πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τεράστια πυρκαγιά που κατέκαυσε το νοσοκομείο της πόλης Μιριάνγκ στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, ενώ 130 είναι οι τραυματίες από την μεγαλύτερη καταστροφή που σημειώνεται εδώ και μία δεκαετία στη χώρα, λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη χιλιάδων αθλητών και ξένων επισκεπτών για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Νότια Κορέα, 11η οικονομία του κόσμου, διαθέτει υποδομές που έχουν κατασκευασθεί εσπευσμένα και πρόχειρα και δεν είναι ασυνήθιστη στις καταστροφές που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Οι αρχές του νοσοκομείου την πόλης Μινιάνγκ παραδέχθηκαν ότι δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, η υποχρεωτική λειτουργία του οποίου δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξανόταν αδιάκοπα κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών, καθώς υπέκυπταν τραυματίες οι οποίοι είχαν κατορθώσει να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Σε κάποιο χρονικό σημείο οι αρχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών στους 41, πριν αναθεωρήσουν προς τα κάτω τον απολογισμό κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 37 νεκρούς.

Σε βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει κανείς δραματικές σκηνές: όπως έναν ασθενή, δεμένο με το συρματόσχοινο που πέταξε ελικόπτερο, πάνω από το φλεγόμενο νοσοκομείο Σετζόνγκ στην πόλη Μιριάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας. Ή άλλον έναν καθώς βγαίνει από παράθυρο για να φθάσει μια σκάλα.

Στο εξαώροφο κτίριο φιλοξενείτο επίσης ένας οίκος ευγηρίας, εκτός από το νοσοκομείο.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να αυξάνεται το πρωί, καθώς υπέκυπταν τραυματίες που ανασύρθηκαν από το φλεγόμενο κτίριο. Το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχε ανέβει στους 41 νεκρούς, σύμφωνα με το Γιονάπ, που επικαλέστηκε στελέχη του νοτιοκορεάτικου πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσαν στο σημείο.

«Δύο νοσοκόμες αφηγήθηκαν ότι είδαν την πυρκαγιά να εκδηλώνεται ξαφνικά σε μια αίθουσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών», εξήγησε ο αρχηγός των πυροσβεστών Τσόι Μαν-γου.

Τα αίτια της καταστροφής δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Όλοι οι ασθενείς –στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 200 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία– απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο, συνέχισε ο αξιωματικός. Η απομάκρυνση 15 ασθενών από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στον τρίτο όροφο χρειάστηκε την περισσότερη ώρα, διότι τα σωστικά συνεργεία ήταν αναγκασμένα να επιχειρούν υπό την επίβλεψη γιατρών.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Ορισμένοι ασθενείς «υπέκυψαν κατά τη διακομιδή τους σε άλλο νοσοκομείο», συμπλήρωσε ο Τσόι..

Video shows patient escaping from fire that killed at least 30 people at a hospital for the elderly in South Korea. https://t.co/bTb5DNO20l pic.twitter.com/3Z7K212ndi