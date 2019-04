Την παραπομπή του Μπ. Νετανιάχου για δωροληψία ζητά η αστυνομία - Tα πούρα και τα κοσμήματα

Η αστυνομία του Ισραήλ πρότεινε χθες Τρίτη την παραπομπή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τις κατηγορίες της δωροληψίας και της απάτης σε δύο υποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο δεξιός ηγέτης για την πολιτική του επιβίωση.

Με φόντο ισραηλινές σημαίες ο Νετανιάχου έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα από το σπίτι του και χαρακτήρισε τις κατηγορίες αβάσιμες, ενώ δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει τη θητεία του. Τόνισε μάλιστα ότι είναι βέβαιος ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

