Τη Δευτέρα ενώπιον του δικαστή στη Γερμανία ο Πουτζντεμόν - Διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη σύλληψή του

Χιλιάδες διαδηλωτές, κρατώντας καταλανικές σημαίες, κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της Βαρκελώνης, μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν στη Γερμανία, κατόπιν αιτήματος της ισπανικής δικαιοσύνης.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της αυτονομιστικής οργάνωσης Επιτροπές Προάσπισης της Δημοκρατίας, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Ράμπλας, την κεντρική λεωφόρο της Βαρκελόνης, φωνάζοντας συνθήματα όπως "Ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους" και "Ο Πουτζντεμόν είναι ο πρόεδρός μας".

Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι ισπανικές αρχές. Κατηγορείται για "στάση" και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 30 ετών, όπως και άλλοι 12 αυτονομιστές πολιτικοί.

Όπως έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές του Σλέσβιχ, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστή στη Γερμανία. "Η ακρόαση αυτή έχει ως μοναδικό στόχο να εξακριβωθεί η ταυτότητα του συλληφθέντος. Το δικαστήριο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν στο Σλέσβιχ θα αποφασίσει στη συνέχεια αν ο κ. Πουτζντεμόν θα πρέπει να κρατηθεί" μέχρι να εξεταστεί το αίτημα έκδοσής του στην Ισπανία, ανέφερε η ανακοίνωση.

"Αυτό που μας κάνουν είναι υπερβολικό. Μας αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίες επειδή ζητάμε ανεξαρτησία" είπε, με δάκρυα στα μάτια, μια διαδηλώτρια στη Βαρκελόνη, η 60χρονη καθηγήτρια Ρόσα Βέλα.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πόλη, φωνάζοντας "Αυτή η Ευρώπη είναι ντροπή!"

Ο Πουτζντεμόν έφυγε από την Ισπανία τον περασμένο Οκτώβριο, μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, μιας από τις πλουσιότερες περιοχές της Ισπανίας. Εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζε τη στήριξη της Ευρώπης στον αγώνα του, κάτι όμως που δεν έγινε.

VIDEO: Thousands of people, many waving Catalan separatist flags, demonstrate in Barcelona after German police arrested former president Carles Puigdemont pic.twitter.com/lrxck5vdpW