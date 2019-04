Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πτώση ημιφορτηγού σε πλήθος πεζών στη Γερμανία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ημιφορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθοςστην στην παλιά πόλη του Μύνστερ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σε μια επίθεση που είχε έντονη "οσμή" τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, «υπάρχουν πολλοί νεκροί και 30 τραυματίες, εκ των οποίων οι έξι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση».

Το ημιφορτηγό έπεσε στους θαμώνες του καφέ-εστιατορίου «Kiepenkerl», το οποίο βρίσκεται σε πεζόδρομο στην παλιά πόλη. Στο μεταξύ, η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ζητώντας ταυτόχρονα από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή. Όσο για τα κίνιτρα του δράστη, παραμένουν «αδιευκρίνιστα» σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες ωστόσο τόνισαν ότι οι έρευνές τους αφορούν όλα τα ενδεχόμενα.

First pics of Munster after van drives into crowdpic.twitter.com/vrjerR0Zue