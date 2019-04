Ελικόπτερο – ασθενοφόρο συνετρίβη στο Ουισκόνσιν: Τρεις νεκροί

Ένα ελικόπτερο που μεταφοράς ασθενών συνετρίβη στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ. Το Associated Press, αναφέρει πως τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το ελικόπτερο, είχε χαθεί από το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά εντοπίστηκε στην σε δασική έκταση στην πόλη Hazelhurst, στο βόρειο Ουισκόνσιν.

More pics of what’s left of the medical helicopter that crashed in Hazelhurst last night- three people are dead (pilot and two medical staff) @lanekimble @BenMeyerWJFW pic.twitter.com/evn6EYmWR3