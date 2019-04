Στη Σιγκαπούρη η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ - Κιμ

Είναι το ραντεβού που κανείς δεν θα περίμενε πριν από μερικούς μήνες: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Τwitter ότι θα συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου στην Σιγκαπούρη.

«Θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε [τη συνάντηση] μια πολύ σημαντική στιγμή για την Παγκόσμια Ειρήνη!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολόκληρος ο πλανήτης εξεπλάγη τον Απρίλιο όταν ο Τραμπ αποδέχτηκε την πρόταση για συνάντηση που του απηύθυνε ο Κιμ. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Πιονγιάνγκ παίρνουν έτσι απίθανη τροπή μετά την ανταλλαγή ύβρεων τα προηγούμενα χρόνια.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!