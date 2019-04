Βραζιλία: Κατάφερε να επιζήσει νεογέννητο που ήταν θαμμένο επί επτά ώρες - Βίντεο

Ένα νεογέννητο μωρό από μια φυλή ινδιάνων της Βραζιλίας κατάφερε να επιζήσει παρότι έμεινε θαμμένο επί επτά ώρες από την οικογένειά του, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές αφού το διέσωσαν.

Μία νοσοκόμα ενημέρωσε την αστυνομία όταν είδε να θάβουν αυτό το νεογέννητο κοριτσάκι λίγο μετά τη γέννησή του στο εθνικό πάρκο Σινγκού, όπου ζουν πολλές φυλές αυτοχθόνων στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της δυτικής Βραζιλίας.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει τους αστυνομικούς να σκάβουν στην άμμο για να σώσουν το νεογέννητο, ο ομφάλιος λώρος του οποίου δεν είχε ακόμη κοπεί.

This is the moment a new born baby, buried alive for eight hours, was miraculously dug out from a shallow grave by police in Brazil. Relatives laid the baby girl to rest believing she had died at birth. pic.twitter.com/MU1j3U80Dc