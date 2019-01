Τραμπ για συνάντηση με Κιμ: Όλοι αισθάνονται ασφαλείς

Επιστρέφοντας σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Πιονγκγιάνγκ δεν αποτελεί πλέον πυρηνική απειλή.

«Όλοι μπορούν τώρα να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς απ' ό,τι την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Δεν υπάρχει πλέον Πυρηνική Απειλή από τη Βόρεια Κορέα. Η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν μια ενδιαφέρουσα και πολύ θετική εμπειρία. Η Βόρεια Κορέα έχει σπουδαίο δυναμικό για το μέλλον!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Η Βόρεια Κορέα δεν είναι πλέον το «μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο πρόβλημα» των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!